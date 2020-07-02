Son dakika haberi | Avrupa borsaları yükselişle açıldı Son dakika haberleri: Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışına paralel güne yükselişle başladı.

Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışına paralel güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 kazançla 364 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,3 artarak 12.416 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 artarak 6.194 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,6 değer kazanarak 7.343 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 artışla 4.976 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,3 yükselerek 19.582 puan oldu.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,3 artışla 1,1284 ve sterlin/dolar paritesi yüzde 0,2 yükselişle 1,2500 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, bazı şirketlerin Kovid-19 aşısına ilişkin olumlu sonuçlar elde etmesinin risk iştahını artırdığını ifade etti.

Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında yer almayı sürdürdüğünü belirten analistler, gün içerisinde, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi ve işsizlik, ABD'de yarın resmi tatil olması dolayısıyla bugün yayımlanacak istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA