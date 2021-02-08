Son dakika haberi: Avrupa borsaları, pozitif Asya ve ABD seanslarının ardından yükselişle kapandı
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Son dakika haberi: Avrupa borsaları, pozitif Asya ve ABD seanslarının ardından yükselişle kapandı

08.02.2021 21:07 | Son Güncelleme: 08.02.2021 21:10
Son dakika haberi: Avrupa borsaları, pozitif Asya ve ABD seanslarının ardından yükselişle kapandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Avrupa borsaları, Asya ve ABD borsalarındaki yükselişlere ayak uydurarak günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, Asya ve ABD borsalarındaki yükselişlere ayak uydurarak günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,30 yükselerek 410,78 puandan kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53 artarak 6.523,53, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,02 değer kazanarak 14.059,91, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,47'lik artışla 5.686,03 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,48'lik yükselişle 23.425,92 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.52 itibarıyla yüzde 0,05 değer kazanarak 1,205 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Asya ve ABD borsalarındaki pozitif seansların ve özellikle ABD Başkanı Joe Biden'ın hayata geçirmeyi planladığı 1,9 trilyon dolarlık destek paketinin Avrupa borsalarını pozitif etkilemeye devam ettiğini belirtti.

İtalya'da eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin mutabakat hükümeti kurmak için başlattığı görüşmelerin olumlu geçtiğine ilişkin haberlerin de Avrupa'da pay piyasalarını desteklediğini belirten analistler, Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ikinci dalgasında sıkılaştırılan kısıtlamaların ekonomiye etkilerinin yatırımcıları endişelendirdiğini kaydetti.

Bu arada, ocakta 1,3 puan olan Sentix Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 1,5 puanlık azalışla eksi 0,2 puana düştü.

Şirket hisselerinde ise yarı iletken üreticisi Dialog Semiconductor'un hisseleri, Renesas Electronics'in 4,9 milyar avroluk satın alma teklifini kabul ettiğini açıklamasından sonra yüzde 16,33 değer kazandı.

Öte yandan, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 1,5 milyar dolarlık varlığını Bitcoin'e yatırdığını ve yakında ödeme türü olarak Bitcoin'i kabul etmeyi planladığını duyurdu. Tesla'nın açıklamasının ardından Bitcoin'in fiyatı 44 bin doları aşarak rekor tazeledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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