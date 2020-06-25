Son dakika haberi! Avrupa borsaları Kovid-19 vaka sayısındaki artışa rağmen günü yükselişle kapadı
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Son dakika haberi! Avrupa borsaları Kovid-19 vaka sayısındaki artışa rağmen günü yükselişle kapadı

Son dakika habere göre Avrupa borsaları, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki hızlı artışa ve küresel ekonomide gerileme endişelerine rağmen günü yükselişle tamamladı.

Son dakika haberi! Avrupa borsaları Kovid-19 vaka sayısındaki artışa rağmen günü yükselişle kapadı
25.06.2020 20:29 | Son Güncelleme: 25.06.2020 20:29

Avrupa borsaları, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki hızlı artışa ve küresel ekonomide gerileme endişelerine rağmen günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,72 artışla 359,74 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,38 artarak 6.147,14 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,69 değer kazanarak 12.177,87 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,97'lik artışla 4.918,58 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,37'lik yükselişle 19.244,75 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.42 itibarıyla yüzde 0,21 azalışla 1,123 seviyelerinden işlem gördü.

Ekonomide hızlı toparlanma beklentileri azaldı

Uluslararası Para Fonu (IMF), dün yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu güncelleyerek, Nisan ayında bu yıl için yüzde 3 olarak açıkladığı küresel ekonomide küçülme tahminini, Kovid-19 salgının ekonomide oluşturduğu etkinin beklenenden daha olumsuz olduğu gerekçesiyle 4,9'a yükseltmişti.

Analistler, Kovid-19 salgınında ikinci dalga endişelerinin yanı sıra dün IMF'nin küresel ekonomiye ilişkin daralma tahminini aşağı yönlü revize etmesiyle ekonomide hızlı toparlanma beklentilerinin azaldığını belirtti.

Lufthansa Grubu'nun hissedarları Alman hükümetinin kurtarma paketini onayladı

Öte yandan, Almanya merkezli elektronik ödeme sistemleri şirketi Wirecard AG'nin hisseleri, şirketin bugün Münih bölge mahkemesine iflas başvurusuna bulunacağını açıklamasından sonra yaklaşık yüzde 73 düşerek 3,26 avroya geriledi.

Almanya'nın DAX 30 endeksinde işlem gören şirketin hisseleri, 17 Haziran'da 104,5 avrodan kapanmıştı. Şirketin bilançosunda gözüken 1,9 milyar avrodan fazla paranın kayıp olmasıyla ortaya çıkan muhasebe skandalının ardından şirket hisseleri yaklaşık yüzde 97 değer kaybetti.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu'nun hisseleri de, şirketin en büyük hissedarı Heinz Hermann Thiele'nin Almanya hükümetinin sağladığı kurtarma paketini destekleyeceğini açıklamasından sonra bugün yüzde 7'den fazla değer kazandı.

Borsalar kapandıktan sonra, Lufthansa'dan yapılan açıklamada, bugün yapılan olağan genel kurul toplantısında hissedarların, Alman hükümetinin 9 milyar avroluk kurtarma paketini onayladığı bildirildi.

Avrupa Birliği de söz konusu kurtarma paketini bugün onaylamıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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