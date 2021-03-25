Son dakika haberi... Avrupa borsaları Kovid-19 vaka sayısında artışa ilişkin endişelerle karışık seyirle kapandı
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Son dakika haberi... Avrupa borsaları Kovid-19 vaka sayısında artışa ilişkin endişelerle karışık seyirle kapandı

Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Avrupa borsaları Kovid-19 vaka sayısında artışa ilişkin endişelerle karışık seyirle kapandı

Son dakika gelişmesine göre Avrupa borsaları, Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın yatırımcı duyarlılığı üzerinde baskı oluşturmasının etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı.

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Avrupa borsaları, Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın yatırımcı duyarlılığı üzerinde baskı oluşturmasının etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,07 azalarak 423,08 puana düştü. Petrol ve gaz şirketlerinin hisseleri, bugün satışlarla yüzde 2,13 üzerinde düşüş gösterirken, bu hemen hemen tüm sektörlerde hisse senetlerini baskıladı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,09 artışla 5.952,41 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,08 yükselişle 14.621,36 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,04 değer kazanarak 24.218,5 puana yükseldi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,57 azalarak 6.874,83 puandan günü kapattı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.15 itibarıyla yüzde 0,33 azalarak 1,177 seviyelerinde işlem gördü.

Endekslerdeki karışık seyirde, Kovid-19 salgınında vaka sayılarının artmaya devam etmesi ve Avrupa'da birçok ülkede salgında seyahat etmeye ilişkin yeni tedbirlerin alınmaya başlamasıyla ekonomik toparlanmaya ilişkin artan endişeler etkili oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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