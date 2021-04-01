Son dakika haberi... Avrupa borsaları, İspanya hariç yükselişle açıldı

Son dakika haberleri: Avrupa borsaları, İspanya hariç güne alıcılı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, İspanya hariç güne alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,21 artışla 430,52 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,26 değer kazancıyla 15.048 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,32 artışla 6.737 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,05 yükselişle 6.070 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,38 değer kaybıyla 8.542 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,07 primle 24.666 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yatay seyirle 1,1731 seviyesinden işlem görüyor.

Dün akşam ABD Başkanı Joe Biden, ülke ekonomisini canlandırmayı hedefleyen yaklaşık 2 trilyon dolarlık altyapı paketinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Altyapı paketine ilişkin Biden, "Gördüğümüz veya yaptığımız hiçbir şeye benzemeyen, Amerika'da nesilde bir yapılabilecek bir yatırım." değerlendirmesinde bulundu.

Analistler, ABD'de açıklanan yatırım paketinin pay piyasalarını desteklediğini belirterek, bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yönticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk