Son dakika haberi... Avrupa borsaları, İspanya hariç yükselişle açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Avrupa borsaları, İspanya hariç yükselişle açıldı

Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi... Avrupa borsaları, İspanya hariç yükselişle açıldı

Son dakika haberleri: Avrupa borsaları, İspanya hariç güne alıcılı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, İspanya hariç güne alıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,21 artışla 430,52 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,26 değer kazancıyla 15.048 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,32 artışla 6.737 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,05 yükselişle 6.070 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,38 değer kaybıyla 8.542 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,07 primle 24.666 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yatay seyirle 1,1731 seviyesinden işlem görüyor.

Dün akşam ABD Başkanı Joe Biden, ülke ekonomisini canlandırmayı hedefleyen yaklaşık 2 trilyon dolarlık altyapı paketinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Altyapı paketine ilişkin Biden, "Gördüğümüz veya yaptığımız hiçbir şeye benzemeyen, Amerika'da nesilde bir yapılabilecek bir yatırım." değerlendirmesinde bulundu.

Analistler, ABD'de açıklanan yatırım paketinin pay piyasalarını desteklediğini belirterek, bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yönticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Devlet Bahçeli Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Hülya Avşar Aleyna Tilki Burcu Biricik
Spor Ali Koç Caner Erkin Sergen Yalçın Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Avrupa borsaları, İspanya hariç yükselişle açıldı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 10:43:43. #1.14#
title