Son dakika haberi... Avrupa borsaları, İngiltere hariç yükselişle açıldı
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Son dakika haberi... Avrupa borsaları, İngiltere hariç yükselişle açıldı

Son dakika haberi... Avrupa borsaları, İngiltere hariç yükselişle açıldı
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri: Avrupa borsaları, İngiltere hariç güne yükselişle başladı.

Avrupa borsaları, İngiltere hariç güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,22 artarak 469,26 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise 0,10 yükselerek 15.706 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10 azalışla 7.116 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,11 değer kazancıyla 8.803 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,35 yükselişle 6.771 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,25 artışla 25.556 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yatay seyirle 1,1845 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, para politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini belirterek, bu anlamda bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) gerçekleştireceği toplantının öneminin arttığını bildirdi.

BoE'nin yüzde 0,1 olan politika faizinde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini, karar metninde, gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını aktaran analistler, ayrıca ABD'de açıklanacak işsizlik başvuruları verisinin takip edileceğini söyledi.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Almanya'da fabrika siparişleri haziran ayında yüzde 4,1 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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