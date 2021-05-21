Son dakika haberi! Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı
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Son dakika haberi! Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

Son dakika haberi! Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler... Avrupa borsaları, risk algısındaki iyileşmenin etkisiyle İngiltere'de FTSE 100 endeksi hariç günü yükselişle kapattı.

Avrupa borsaları, risk algısındaki iyileşmenin etkisiyle İngiltere'de FTSE 100 endeksi hariç günü yükselişle kapattı.

Borsalar, Avro Bölgesi'nden gelen güçlü satın alım yöneticileri endeksinin ve yatırımcıların risk algısındaki iyileşmenin etkisiyle günü FTSE 100 endeksi hariç yükselişle tamamladı.

Avro Bölgesi'nde bileşik satın alım yöneticileri endeksi (PMI) mayıs ayında 53,8'den 56,9'a yükseldi.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,57 artışla 444,44 puana çıktı.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,44 değer kazanarak 15.437,51 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,68'lik artışla 6.386,41 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,10'luk yükselişle 24.975,00 puana ulaştı.

Öte yandan İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,02 azalarak 7.018,05 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.34 itibarıyla yüzde 0,45'lik düşüşle 1,217 seviyelerinden işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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