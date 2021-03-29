Son dakika haberi! Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı
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Son dakika haberi! Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi! Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

Son dakika haberi... Avrupa borsaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vakalara rağmen günü İngiltere hariç yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vakalara rağmen günü İngiltere hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,16 artışla 427,61 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,47 artarak 14.817,72 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,12 yükselerek 24.421,4 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,45 değer kazanarak 6.015,51 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,07 azalarak 6.736,17 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.15 itibarıyla yüzde 0,14'lük düşüşle 1,178 seviyelerinde bulunuyor.

Avrupa'da Kovid-19 salgınında üçüncü dalga, artan vakalar ve aşılamadaki tedarik sorunları konusundaki endişelere rağmen yatırımcılar, Süveyş Kanalı'nı tıkayan geminin yüzdürülmesinin ardından alım yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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