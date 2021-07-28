Son dakika haberi: Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Son dakika haberine göre Avrupa borsaları şirket gelirlerine ilişkin veriler ve ABD Merkez Bankası Fed'in politika faiz kararına ilişkin beklentilerle günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları şirket gelirlerine ilişkin veriler ve ABD Merkez Bankası Fed'in politika faiz kararına ilişkin beklentilerle günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, Fed Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar öncesinde haftanın üçüncü işlem gününü yükselişle kapattı.

Küresel piyasalarda Fed'in FOMC toplantısından çıkacak kararlar ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları yakından izlenecek.

Fed'in faizlerde ve varlık alım programında değişikliğe gitmesi beklenmezken önceki toplantıda başlayan varlık alımlarının azaltılmasına yönelik tartışmalarla ilgili yapılacak yönlendirmeleri takip edilecek.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,66 artışla 461,70 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,29 artarak 7.016,63 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,33 değer kazanarak 15.570,36 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,19'luk artışla 6.609,31 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,70'lık yükselişle 25.261,67 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.10 itibarıyla yüzde 0,025'lik düşüşle 1,181 seviyelerinden işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran