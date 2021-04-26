Son dakika haberi... Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
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Son dakika haberi... Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Son dakika haberi... Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika haberine göre Avrupa borsaları, yatırımcıların şirket gelirlerine ilişkin açıklamalara odaklanmasının etkisiyle günü yükselişle kapattı.

Avrupa borsaları, yatırımcıların şirket gelirlerine ilişkin açıklamalara odaklanmasının etkisiyle günü yükselişle kapattı.

Yatırımcılar haftanın ilk işlem gününde bu hafta içerisinde mali verilerini açıklaması beklenen Apple, Microsoft, Alphabet gibi şirketlere odaklanırken, ABD Merkez Bankası Fed'in de salı ve çarşamba parasal politika toplantısını yapması bekleniyor.

Gün içinde Apple'dan yapılan açıklamada, geçen 3 yılda şirketin 2018'de belirlenen 5 yılda 350 milyar dolarlık yatırım hedefinin, önemli ölçüde geride bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, şirketin gelecek 5 yılda 430 milyar dolarlık yatırım yapmayı ve 20 bin kişiye istihdam sağlamayı planladığı kaydedildi.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,26 artışla 440,20 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,35 artarak 6.963,12 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,11 değer kazanarak 15.296,34 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28'lik artışla 6.275,42 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,52'lik yükselişle 24.513,84 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.08 itibarıyla yüzde 0,132'lik düşüşle 1,208 seviyelerinden işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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