Son dakika haberi: Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi: Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

18.03.2021 20:17 | Son Güncelleme: 18.03.2021 20:20
Son dakika haberi: Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Son dakika haberi: Avrupa borsaları, yatırımcıların devlet tahvili getirilerine ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamalarına ilişkin gelişmelere odaklanmasının etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, yatırımcıların devlet tahvili getirilerine ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamalarına ilişkin gelişmelere odaklanmasının etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Gün boyunca yatırımcılar ağırlıklı olarak, İngiltere Merkez Bankasından (BoE) gelen açıklamalara ve devlet tahvil getirilerindeki artışa odaklandı.

İngiltere Merkez Bankasından para politikası kararına ilişkin yapılan açıklamada, bankanın faiz oranını yüzde 0,1 seviyesinde koruduğu, 875 milyar sterlin seviyesindeki varlık alım programını ise değiştirmediği kaydedildi.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının güvenli ve faydalarının risklerden fazla olduğunu bildirdi.

EMA Direktörü Emer Cooke, "Bu aşı güvenli ve etkilidir. Aşının insanları Kovid-19 hastalığından korumadaki faydaları olası risklerinden fazladır." ifadesini kullandı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,40 artışla 426,59 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 artarak 6.779,68 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,23 değer kazanarak 14.775,52 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13'lük artışla 6.062,79 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,33'lük yükselişle 24.360,49 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.11 itibarıyla yüzde 0,509'luk düşüşle 1,192 seviyelerinden işlem gördü.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Alişan Ayşegül Çınar Pelin Öztekin Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Caner Erkin Hakan Özmert Emre Belözoğlu Lukas Podolski
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 20:27:15. #1.15#
title