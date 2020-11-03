Son dakika haberi: Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
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Son dakika haberi: Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

03.11.2020 20:27 | Son Güncelleme: 03.11.2020 20:30
Son dakika haberi: Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Son dakika haberi... Avrupa borsaları, ABD'deki başkanlık seçimine ilişkin beklentilerle günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, ABD'deki başkanlık seçimine ilişkin beklentilerle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 2,34 yükselerek 356,01 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,44 artarak 4.805,61 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 3,19 değer kazanarak 18.986,24 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 2,55 yükselişle 12.088,98 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,33'lük artışla 5.786,77 seviyesinden kapandı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.20 itibarıyla yüzde 0,75'lik yükselişle 1,173 seviyelerinde işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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