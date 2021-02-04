Son dakika haberi... Avrupa borsaları günü İngiltere hariç yükselişle kapattı
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Son dakika haberi... Avrupa borsaları günü İngiltere hariç yükselişle kapattı

04.02.2021 20:43 | Son Güncelleme: 04.02.2021 20:46
Son dakika haberi... Avrupa borsaları günü İngiltere hariç yükselişle kapattı

Son dakika haber: Avrupa borsaları, şirket verilerinin ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faiz kararının etkisiyle İngiltere hariç günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, şirket verilerinin ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faiz kararının etkisiyle İngiltere hariç günü yükselişle tamamladı.

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank, 2020 yılını beklentilerin üzerinde 113 milyon avro net karla kapatırken, enerji şirketi Royal Dutch Shell'in 2019 yılında 16,5 milyar dolar olan net karı, 2020 yılında sert şekilde düşerek 4,85 milyar dolara geriledi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) ise politika faiz oranını beklentilerle uyumlu şekilde yüzde 0,1 seviyesinde, tahvil alım hedefini de 875 milyar sterlinde sabit bıraktı.

İngiltere Merkez Bankası, ayrıca bankalardan negatif faiz oranlarına hazırlanmaya başlamalarının talep edildiğini ancak talebin, bu yönde bir politika işareti olarak görülmemesi gerektiğini duyurdu.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,56 artışla 409,54 puana çıktı.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,91 değer kazanarak 14.060,29 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,82'lik artışla 5.698,54 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,65'lik yükselişle 22.900,55 puana ulaştı.

Öte yandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06 azalarak 6.503,72 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.36 itibarıyla yüzde 0,59'luk düşüşle 1,196 seviyelerinden işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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