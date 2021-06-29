Son dakika haberi... Avrupa borsaları ekonomik güven ile yükselişle kapandı
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Son dakika haberi... Avrupa borsaları ekonomik güven ile yükselişle kapandı

Son dakika haberi... Avrupa borsaları ekonomik güven ile yükselişle kapandı
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Avrupa borsaları, beklenenden iyi gelen ekonomik verilerin ardından günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, beklenenden iyi gelen ekonomik verilerin ardından günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,31 yükselerek 456,37 puandan kapandı. Kimya şirketlerinin hisseleri ortalama yüzde 1 değer kazandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,14 artarak 6.567,43 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,52 değer kazanarak 25.357,36 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,88 yükselişle 15.690,59 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,21 artışla 7.087,55 seviyesinden tamamladı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.35 itibarıyla yüzde 0,176 değer kaybederek 1,19 seviyelerinden işlem gördü.

Endekslerdeki pozitif seyirde, Avro Bölgesi ekonomik güven endeksinin 21 yılın en yüksek seviyesine çıkarak ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimserliği desteklemesi etkili oldu.

Yatırımcıların dünya genelinde etkisi artan Kovid-19'un delta varyantına odaklanmasına rağmen ABD'de bugün açıklanan ABD'de tüketici güveninin Kovid-19 salgınından bu yana en yüksek seviyeye ulaşması Avrupa borsalarını da pozitif etkiledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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