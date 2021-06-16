Son dakika haberi | Avrupa borsaları, Almanya hariç yükselişle kapandı
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Son dakika haberi | Avrupa borsaları, Almanya hariç yükselişle kapandı

Son dakika haberi | Avrupa borsaları, Almanya hariç yükselişle kapandı
Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Bir son dakika haberine göre Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü, Almanya dışında, yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü, Almanya dışında, yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,23 artışla 459,86 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,17 değer kazanarak 7.184,95 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,12 artarak 25.767,54 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 yükselerek 6.652,65 puana ulaştı.

Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,12 değer kaybederek 15.710,57 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.35 itibarıyla yüzde 0,06 azalarak 1,212 seviyelerinden işlem görüyor.

Yatırımcılar, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın vereceği mesajlara odaklandı.

Piyasalar, Fed'in yüzde 0-0,25 aralığında bulunan politika faizinde ve varlık alım programında değişikliğe gitmesini bekliyor.

İngiltere'de enflasyon mayıs ayında yıllık bazda yüzde 2,1 arttı. Son verilerle birlikte enflasyon, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) hedeflediği yüzde 2 seviyesinin üzerine çıkmış oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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