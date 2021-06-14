Son dakika haberi! Avrupa borsaları Almanya hariç yükselişle kapandı
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Son dakika haberi! Avrupa borsaları Almanya hariç yükselişle kapandı

Son dakika haberi! Avrupa borsaları Almanya hariç yükselişle kapandı
Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi... Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü Almanya dışında yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü Almanya dışında yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,18 artışla 458,32 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,18 değer kazanarak 7.146,68 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24'lük artışla 6.616,35 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,16'lık yükselişle 25.757,83 puana ulaştı.

Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,13 değer kaybederek 15.673,64 puana düştü.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.21 itibarıyla yüzde 0,14 artarak 1,212 seviyelerinden işlem görüyor.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü gerçekleştireceği toplantıya odaklandı.

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, nisanda önceki aya kıyasla yüzde 0,8, 2020'nin aynı ayına göre de yüzde 39,3 arttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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