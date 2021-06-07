Son dakika haberi! Avrupa borsaları Almanya hariç yükselişle kapandı
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Son dakika haberi! Avrupa borsaları Almanya hariç yükselişle kapandı

Son dakika haberi! Avrupa borsaları Almanya hariç yükselişle kapandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi: Avrupa borsaları enflasyonda artış endişelerine rağmen günü Almanya'daki DAX 30 endeksi hariç yükselişle kapattı.

Avrupa borsaları enflasyonda artış endişelerine rağmen günü Almanya'daki DAX 30 endeksi hariç yükselişle kapattı.

ABD'de nisan ayında enflasyonun yüzde 4,2 ile 2008 yılından bu yana en sert yükselişini kaydetmesinin ardından, yatırımcılar perşembe günü ABD'den gelecek mayıs ayı enflasyon verilerine odaklanmış durumda.

Uzmanlar, ABD'de mayıs ayında enflasyonun beklentinin üzerinde artması durumunda, ABD Merkez Bankası Fed'in bankanın genişlemeci para politikalarından geri adım atma olasılığının güçlenebileceğine işaret ediyor.

Yatırımcılar, aynı zamanda G7 ülkelerinin çok uluslu şirketlerin faaliyette bulundukları her ülkede en az yüzde 15 vergiye tabi tutulması konusunda prensipte vardıkların anlaşmanın şirketler üzerindeki olası etkilerini de değerlendirmeye devam ediyor.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,22 artışla 453,56 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 artarak 7.077,22 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,43'lük artışla 6.543,56 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,99'luk yükselişle 25.824,71 puana ulaştı.

Öte yandan Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,10 değer kaybederek 15.677,15 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.09 itibarıyla yüzde 0,25'lik yükselişle 1,22 seviyelerinden işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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