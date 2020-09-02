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Son dakika haberi... Avro Bölgesi'nde ÜFE temmuzda yükseldi

Son dakika haberi: Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşemeye devam ettiği temmuz ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 arttı.

Son dakika haberi... Avro Bölgesi'nde ÜFE temmuzda yükseldi
02.09.2020 13:03 | Son Güncelleme: 02.09.2020 13:03

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşemeye devam ettiği temmuz ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin temmuz ayı ÜFE verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde ÜFE, temmuzda haziran ayına kıyasla yüzde 0,6 yükseldi. ÜFE, 2019'un temmuz ayına göre ise yüzde 3,3 geriledi.

AB'de ise ÜFE, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 artarken, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 3 düştü.

AB ülkeleri arasında ÜFE, temmuzda önceki aya kıyasla en fazla yüzde 2,3 ile Belçika'da, yüzde 1,8 ile İspanya'da ve yüzde 1,6 ile Bulgaristan'da artış gösterdi.

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Kaynak: AA

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