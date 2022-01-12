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Son dakika haberi... Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi kasımda yükseldi

Son dakika haberi... Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi kasımda yükseldi
AA / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber... Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Kovid-19 tedbirlerinin sıkılaştığı geçen yılın kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,3 arttı.

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Kovid-19 tedbirlerinin sıkılaştığı geçen yılın kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,3 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2021 kasım ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, kasımda ekim ayına kıyasla yüzde 2,3 artarken, Kasım 2020'ye göre yüzde 1,5 geriledi.

AB'de ise sanayi üretimi, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,5 yükselirken, önceki yılın aynı dönemine göre sabit kaldı.

Söz konusu dönemde AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 37,3 ile İrlanda'da, yüzde 5,9 ile Polonya'da ve yüzde 4,8 ile Çekya'da gerçekleşti.

En fazla düşüş ise yüzde 4,4 ile Belçika'da, yüzde 3,7 ile Malta'da ve yüzde 2,3 ile Lüksemburg'da belirlendi.

Cari işlemler hesabı Kasım 2021'de 2 milyar 681 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 14 milyar 256 milyon dolar oldu.

Cari işlemler hesabı Kasım 2021'de 2 milyar 681 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 14 milyar 256 milyon dolar oldu.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi Haberleri

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