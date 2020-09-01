HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son dakika haberi! Avro Bölgesi'nde işsizlik temmuzda yükseldi

Son dakika ekonomi haberine göre Avro Bölgesi'nde işsizlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşemeye devam ettiği temmuz ayında yüzde 7,9 seviyesine çıktı.

Son dakika haberi! Avro Bölgesi'nde işsizlik temmuzda yükseldi
01.09.2020 12:47 | Son Güncelleme: 01.09.2020 12:51

Avro Bölgesi'nde işsizlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşemeye devam ettiği temmuz ayında yüzde 7,9 seviyesine çıktı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin temmuz ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde haziranda yüzde 7,7 olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, temmuzda yüzde 7,9'a yükseldi.

AB'de ise haziran ayında yüzde 7,1 seviyesinde olan işsizlik, temmuzda yüzde 7,2'ye çıktı.

AB'de işsiz sayısı temmuzda 15 milyon 184 bin olurken, bunun 12 milyon 793 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

25 yaş altı genç işsiz sayısı, temmuzda AB'de 2 milyon 906 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 338 bin olarak belirlendi. Böylece genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 17 ve Avro Bölgesi'nde yüzde 17,3 olarak ölçüldü.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Beren Saat Acun Ilıcalı Didem Soydan Rasim Öztekin
Spor Ali Koç Fatih Terim Eddie Newton Enner Valencia Fernando Muslera
Daha Fazla Ateş İzmir Eylül Adana
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Avro Bölgesi'nde işsizlik temmuzda yükseldi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 13:09:10. #1.14#
title