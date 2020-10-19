Son dakika haberi: Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Son dakika haberler... NUR Belarus, Moldova, Özbekistan, Tacikistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor.

NUR Belarus, Moldova, Özbekistan, Tacikistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 592 artarak 88 bin 290'a, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 artışla 933'e çıktı.

Kovid-19'dan 373 kişi iyileşti ve böylece sağlığına kavuşanların sayısı 80 bin 130 oldu.

Ülkede, 7 bin 227 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Moldova

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 252 artarak 67 bin 302'ye, ölü sayısının 17 artışla 1601'e çıktığı bildirildi.

Virüsten ölenlerden 44'ünün sağlık çalışanı olduğu aktarılan açıklamada, 651 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısının 48 bin 493'e ulaştığı kaydedildi.

Moldova'da, 17 bin 208 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Öte yandan Parlamento Başkanı Zinaida Greçanıy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve evde tedavi gördüğünü bildirdi.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısının 93 artarak 63 bin 523'e, virüsten ölenlerin sayısının 2 artarak 531'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 203 artarak 60 bin 604 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 95'inin iyileştiği kaydedildi.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 388 hastanın tedavisi sürüyor.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 40 artarak 10 bin 533'e çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 52 artarak 9 bin 563'e yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı 80 ölümün görüldüğü ülkede 890 kişinin tedavisi sürüyor.

Kazakistan

Kazakistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, enfeksiyon hastanelerinin doluluk oranının yüzde 16, vakaların artış oranının yüzde 0,96 olduğu belirtildi.

Öte yandan Kovid-19'la ilgili kurumlar arası komisyon, yeni kararları açıkladı.

Karara göre, yabancı ülkelerde epidemiyolojik durumun kötüleşmesi nedeniyle 26 Ekim'den itibaren yurt dışı uçak sefer sayıları azaltılacak.

Söz konusu tarih itibarıyla doluluk oranının en fazla yüzde 30 olması ve sıhhi önlemlere uyulması şartıyla sinemaların çalışmasına izin verilecek.

Bugüne kadar ancak iş günleri çalışan AVM'ler ve kapalı halk pazarları 24 Ekim'den itibaren cumartesi de çalışabilecek.

Kazakistan'da bugüne kadar 109 bin 508 Kovid-19 vakası tespit edilmiş, bunun 105 bin 30'ü iyileşmiş, 1796 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aliia Raimbekova