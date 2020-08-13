Son dakika haberi: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 ile ilgili gelişmeler
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Son dakika haberi: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 ile ilgili gelişmeler

Son dakika haberleri... Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, Ermenistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artmaya devam ediyor.

Son dakika haberi: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 ile ilgili gelişmeler
13.08.2020 12:25 | Son Güncelleme: 13.08.2020 12:25

Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, Ermenistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artmaya devam ediyor.

Ukrayna'da 1592 yeni vaka ile bugüne kadarki en yüksek günlük rakam kayıtlara geçti, toplam vaka sayısı 86 bini aştı.

Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 1592 artarak 86 bin 140'a, ölü sayısının da 22 artarak 1992'ye yükseldiğini bildirdi.

Stepanov, 530 kişinin iyileştiğini ve sağlığına kavuşanların sayısının 46 bin 216'ya ulaştığını aktardı.

Karantina uygulamasının 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede, 37 bin 932 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Ukrayna'da, nisan ve mayısta 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

Geçen hafta yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, son günlerde 1000'in üzerinde görülüyor.

Kazakistan

Kazakistan'da temmuz başında 1500'ün üzerine çıkan günlük Kovid-19 vaka sayısı son günlerde azalma eğilimi gösteriyor.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 517 vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 101 bin 372'ye çıktı. İyileşenlerin sayısı 2 bin 79 artarak 76 bin 756'ya ulaştı.

Ülkede 23 bin 281 Kovid-19 hastasının tedavisi devam ediyor.

Son bir günde Kovid-19 belirtileri bulunan fakat test sonuçları onaylanmayan zatürre vaka sayısı 972 artarak 15 bin 732'ye, zatürreden hayatını kaybedenlerin sayısı 7 artarak 188'e yükseldi.

Ülkede uygulanan karantina rejiminin hafifletilmesi bekleniyor.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 vaka sayısının 372 artarak 32 bin 837'ye, ölü sayısının 3 artışla 213'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 553 artarak 25 bin 659'a ulaştığı, böylece hastaların yüzde 78'inin iyileştiği aktarıldı.

100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 6 bin 965 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

Koronavirüsle Mücadele Komisyonu kararıyla 17 Ağustos'tan itibaren ülkedeki cami, sinagog ve ibadethaneler yeniden açılacak. Fakat şimdilik cuma namazı kılınmayacak, hafta sonları toplu ibadet yapılmayacak.

Özbekistan'da Kovid-19 vakalarında görülen artış nedeniyle 1 Ağustos'a kadar yürürlükte olan karantina tedbirleri 15 Ağustos'a uzatılmıştı.

Kırgızistan

Sağlık Bakan Yardımcısı Madamin Karatayev, son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısının 310 artarak 41 bin 69'a, ölü sayısının 3 artışla 1487'ye çıktığını bildirdi.

18 Mart'tan bu yana ülkede Kovid-19 ve zatürre nedeniyle tedavi gören 33 bin 318 kişinin iyileştiğini belirten Karatayev, kayıtlara geçmeyen 160 bin kişinin Kovid-19'u belirtisiz veya hafif belirtilerle geçirdiğini tahmin ettiklerini aktardı.

Ermenistan

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 229 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 41 bin 23'e çıktı.

Kovid-19 nedeniyle 3 kişi daha yaşamını yitirdi ve ölü sayısı 809'a yükseldi.

Ülkede bugüne kadar virüs kapan 33 bin 897 kişi iyileşti, 6 bin 79 kişinin tedavisi sürüyor.

Gürcistan

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, son 24 saatte 5 kişinin daha Kovid-19'a yakalandığı ve vaka sayısının 1324'e yükseldiği bildirildi. İyileşenlerin sayısının da 10 artarak 1068'e ulaştığı belirtildi.

Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 17 kişinin hayatını kaybettiği Gürcistan'da, 7 bin 635 kişi karantinada, 334 kişi hastanelerde gözetim altında tutuluyor.

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Kaynak: AA

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