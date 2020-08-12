Son dakika haberi! Avrasya ülkelerinde Kovid-19 ile ilgili gelişmeler
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Son dakika haberi! Avrasya ülkelerinde Kovid-19 ile ilgili gelişmeler

Son dakika haberi: Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, Ermenistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artmaya devam ediyor.

Son dakika haberi! Avrasya ülkelerinde Kovid-19 ile ilgili gelişmeler
12.08.2020 11:39 | Son Güncelleme: 12.08.2020 11:39

Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, Ermenistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artmaya devam ediyor.

Ukrayna'da Kovid-19 günlük vaka sayısı yeniden 1400'ün üzerine çıktı, toplam vaka sayısı 84 bin 500'ü geçti.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 1433 artarak 84 bin 548'e, virüs kaynaklı ölümlerin de 19 artarak 1970'e yükseldiğini bildirdi.

Stepanov, 752 kişinin iyileştiğini ve sağlığına kavuşanların sayısının 45 bin 686'ya ulaştığını belirtti.

Karantina uygulamasının 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede, 36 bin 892 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Ukrayna'da, nisan ve mayıs ayında 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

Geçen hafta yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, son günlerde binin üzerinde görülüyor.

Kazakistan

Kazakistan'da temmuzda 1500'ün üzerine çıkan günlük Kovid-19 vaka sayısı son haftada düşüşe geçti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 691 artarak 100 bin 855'e çıktı. İyileşenlerin sayısı 975 artarak 74 bin 677'ye ulaştı.

Ülkede 25 bine yakın Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Son bir günde Kovid-19 belirtileri bulunan fakat test sonuçları onaylanmayan zatürre vaka sayısı 1423 artarak 14 bin 760'a, zatürreden hayatını kaybedenlerin sayısı 8 artarak 181'e yükseldi.

Kazakistan'da bugüne kadar Kovid-19'dan 1269 kişi hayatını kaybetmişti. Ülkede uygulanan karantina rejiminin hafifletilmesi bekleniyor.

Özbekistan

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 vaka sayısının 468 artarak 32 bin 215'e, virüs kaynaklı ölüm sayısının 4 artışla 208'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 386 artarak 24 bin 90'a ulaştığı, böylece hastaların yüzde 75'inin iyileştiği aktarıldı.

100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 7 bin 917 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

Özbekistan'da Kovid-19 durumunun kötüleşmesi nedeniyle 1 Ağustos'a kadar yürürlükte olan karantina tedbirleri 15 Ağustos'a uzatılmıştı.

Ermenistan

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 201 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 40 bin 794'e çıktı.

Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin daha yaşamını yitimesiyle virüs kaynaklı ölümler 806'ya yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 33 bin 492 kişi iyileşti, 6 bin 262 kişinin tedavisi sürüyor.

Gürcistan

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, son 24 saatte 14 kişinin daha Kovid-19'a yakalandığı ve vaka sayısının 1319'a ulaştığı bildirildi. İyileşenlerin sayısının da 4 artarak 1058'e yükseldiği belirtildi.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, vatandaşlara salgına karşı daha dikkatli olma çağrısında bulundu.

Gakharia açıklamasında, "Biz virüsün hiçbir yere gitmediğini söylüyoruz ve bugüne kadar elde ettiğimiz başarıyı sürdürebilmemiz için çok dikkatli ve tedbirli olmamız gerekiyor, bu son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 17 kişinin hayatını kaybettiği Gürcistan'da, 7 bin 718 kişi karantinada, 245 kişi hastanelerde gözetim altında tutuluyor.

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Kaynak: AA

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