AVDA RAHATSIZLANDI, AMBULANS HELİKOPTERLE SEVK EDİLDİ

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesine oğluyla ava giden Galip Ataş (63), nefes darlığı yaşaması üzerine götürüldüğü ilçe hastanesinden Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi'ne sevk edildi.

Kentte yaşayan Galip Ataş, oğlu ile birlikte Lice kırsalında ava çıktı. Babasının nefes almada zorluk çektiğini fark eden oğlu tarafından durum sağlık görevlilerine bildirildi. Ataş'ı karlı yolda alan sağlık görevlileri Lice Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan müdahalelerin ardından Ataş'ın Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi'ne sevkine karar verildi. Ataş için ambulans helikopter istendi. Kısa sürede hazırlanan helikopterle Ataş, Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi'nde bulunan hava pistine getirdi. Burada hazır bekleyen sağlık görevlileri Ataş'ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Nefes darlığı şikayetiyle getirildiği hastanede tedaviye alınan Ataş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.