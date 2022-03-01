Son dakika haberi | Avcılar ve Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Avcılar'da, polisin dur ihtarına uymayarak kaçan şüpheli şahıs polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Torbacı olduğu belirlenen şahsın verdiği adrese yapılan aramalarda 5 kilodan fazla uyuşturucu madde ve bir miktar para ele geçirildi.

Avcılar'da 22 Şubat tarihinde gece saat 01.00 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde bulunan bir sokak içerisinde araçla uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine, polis ekipleri harekete geçti. Aracın içindeki şüpheli şahıs, polis ekiplerini fark edince kaçmaya çalıştı. Ekipler tarafından yakalanan G.T. isimli kadın şahısın üzerinde yapılan kontrolde, çantası içerisinden 5 parça halinde satışı hazır, 49.92 gr Metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli şahsın uyuşturucu maddeyi Esenyurt'ta bulunan yabancı uyruklu M.N. isimli şahıstan temin ettiği öğrenildi. Çalışmaların devamında M.N. isimli erkek şahsın adresi tespit edilerek aynı gün adrese yapılan operasyonda satışa hazır halde çeşitli gramajlarda paketlenmiş olarak, 5 kilo 890 gr Metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 5 bin 765 TL, 300 dolar ele geçirildi. Şahısların yapılan sorgulamasında, G.T. isimli şahsın farklı suçlardan çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edildi. Aynı gün adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslar adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

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