Son dakika... Uygur Türkü'nü vuran zanlının yakalanma anı kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika... Uygur Türkü'nü vuran zanlının yakalanma anı kamerada

26.11.2020 16:00 | Son Güncelleme: 26.11.2020 17:10

Bir son dakika haberine göre Avcılar'da 2 Kasım'da Uygur Türkü Yusufujıang Aimatijiang'ı vuran 2 şüpheli yakalandı.

Avcılar'da 2 Kasım'da Uygur Türkü Yusufujıang Aimatijiang'ı vuran 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden birinin yakalanma anı polis kamerasına yansırken saldırıya uğrayan Aimatijiang'ın Doğu Türkistan'da yaşananlarla ilgili olarak 2 yıl önce bazı televizyon kanallarına demeç verdiği öğrenildi.

Avcılar Denizköşkler Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi önünde 2 Kasım'da Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Uygur Türkü Yusufujıang Aimatijiang'ın silahlı saldırıya uğramasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. Halen yoğun bakımda olan ve hayati tehlikesi süren Aimatijiang'ı vuran zanlılardan tekinin yakalanma anı polis kameralarında yansıdı.

Küçükçekmece Cennet Mahallesinde 11 Kasım tarihinde yapılan operasyonda şüpheli Aliyev T. kıskıvrak yakalandı. O anlar polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken şüphelilerden Ömer I. ise 20 Kasım tarihinde polis karakoluna gelerek teslim oldu. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

İmzalar atıldı! Türkiye ile Katar arasında 300 milyon dolarlık anlaşma
İmzalar atıldı! Türkiye ile Katar arasında 300 milyon dolarlık anlaşma
Yuhalama seslerini duyunca jet hızıyla dışarı çıktı: Hanginiz yuhaladı?
Yuhalama seslerini duyunca jet hızıyla dışarı çıktı: Hanginiz yuhaladı?
Karantinadaki oğluna ekmek götürürken, gördükleri karşısında ağladı
Karantinadaki oğluna ekmek götürürken, gördükleri karşısında ağladı

Öte yandan saldırıya uğrayan Yusufujıang Aimatijiang'ın Doğu Türkistan'da yaşananlarla ilgili olarak 2 yıl önce bazı televizyon kanallarına demeç verdiği öğrenildi. - İSTANBUL

Son dakika... Uygur Türkü'nü vuran zanlının yakalanma anı kamerada
Son dakika... Uygur Türkü'nü vuran zanlının yakalanma anı kamerada
Son dakika... Uygur Türkü'nü vuran zanlının yakalanma anı kamerada
Son dakika... Uygur Türkü'nü vuran zanlının yakalanma anı kamerada
Son dakika... Uygur Türkü'nü vuran zanlının yakalanma anı kamerada
Son dakika... Uygur Türkü'nü vuran zanlının yakalanma anı kamerada
Son dakika... Uygur Türkü'nü vuran zanlının yakalanma anı kamerada
Son dakika... Uygur Türkü'nü vuran zanlının yakalanma anı kamerada
Son dakika... Uygur Türkü'nü vuran zanlının yakalanma anı kamerada
Son dakika... Uygur Türkü'nü vuran zanlının yakalanma anı kamerada
Son dakika... Uygur Türkü'nü vuran zanlının yakalanma anı kamerada
Son dakika... Uygur Türkü'nü vuran zanlının yakalanma anı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Avcılar'da Uygur Türkü'nün silahla yaralanmasına ilişkin 2 kişi tutuklandı (2)
Avcılar'da Uygur Türkü'nün silahla yaralanmasına ilişkin 2 kişi tutuklandı (2)
Son dakika haberleri | Kadıköy'de şarkıcıya silahlı saldırı ; olay anı kamerada (1)
Son dakika haberleri | Kadıköy'de şarkıcıya silahlı saldırı ; olay anı kamerada (1)
Son dakika haberleri | KADIKÖY'DE ŞARKICIYA SİLAHLI SALDIRI ; OLAY ANI KAMERADA (2)
Son dakika haberleri | KADIKÖY'DE ŞARKICIYA SİLAHLI SALDIRI ; OLAY ANI KAMERADA (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Hulusi Akar Lütfi Elvan Murat Kurum İlham Aliyev
Magazin Teoman Berkun Oya Demet Akalın Funda Eryiğit
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Deniz Türüç Fatih Terim Burak Yılmaz
Tüm Haberler Kasım Bakan Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Uygur Türkü'nü vuran zanlının yakalanma anı kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 17:41:56. #1.14#
title