Son dakika! Avcılar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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Son dakika! Avcılar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Avcılar'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Avcılar'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen 2 şüphelinin Denizköşkler Mahallesi'ndeki adreslerine operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 5 kilo 192 gram esrar, sahte sürücü belgesi, 5 uzun namlulu silah fişeği, 36 tabanca fişeği, çelik yelek ile 3 cep telefonu ele geçirildi. Evlerde bulunan H.C. ve S.M. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Son dakika! Avcılar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Son dakika! Avcılar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Son dakika! Avcılar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Son dakika! Avcılar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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