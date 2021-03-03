Son dakika haberi... Avcılar'da uyuşturucu operasyonunda seraya çevrilen evde 88 kök marihuana ele geçirildi
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Son dakika haberi... Avcılar'da uyuşturucu operasyonunda seraya çevrilen evde 88 kök marihuana ele geçirildi

03.03.2021 03:21 | Son Güncelleme: 03.03.2021 03:21
Son dakika haberi... Avcılar'da uyuşturucu operasyonunda seraya çevrilen evde 88 kök marihuana ele geçirildi

Son dakika haber... Avcılar'da, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Avcılar'da, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmaların ardından Gümüşpala Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın en üst katındaki daireye baskın düzenledi.

Yapılan operasyonda 88 kök marihuana ile uyuşturucu yetiştirmek üzere hazırlanan güneş ve ısı panelleri, hava ve koku filtresi ele geçirildi.

Seraya çevirdiği dairede yakalanarak gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis ekiplerinin Avcılar'da eşzamanlı olarak baskın yaptığı başka bir dairede ise iki adet tabanca ele geçirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

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