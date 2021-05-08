Son dakika haberleri: AVCILAR'DA SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU SATANLARA OPERASYON
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Son dakika haberleri: AVCILAR'DA SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU SATANLARA OPERASYON

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: AVCILAR'da düzenlenen operasyonda sosyal medya üzerinden uyuşturucu sattıkları öne sürülen biri kadın iki şüpheli ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ile yakalandı.

AVCILAR'da düzenlenen operasyonda sosyal medya üzerinden uyuşturucu sattıkları öne sürülen biri kadın iki şüpheli ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ile yakalandı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri dün saat 15.00 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde T.Ö. ve Y.G.Ç.?yi şüphe üzerine durdurdu. Yapılan aramada T.Ö.?nün üzerinde 6.7 gram esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilirken bu kişiler gözaltına alındı. Sürdürülen soruşturmada bu kişilerin sosyal medya üzerinde bağlantı kurdukları kişilerden uyuşturucu maddeyi satın aldıkları belirlendi. Yine aynı mahallede bir evde yapılan aramada A.K.adlı kadın ile 18 yaşından küçük M.A.K.gözaltına alındı. Bu kişilerin evlerinde yapılan aramada 58.79 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca, uyuşturucu satışında kullanıldığı sanılan 2 cep telefonu ve çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi. Sokakta uyuşturucu ile yakalanan T.Ö. ve Y.G.Ç. ifadelerinin alınması ardından adli makamların talimatı ile serbest bırakıldı. 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti' suçundan haklarında işlem yapılan A.K. ve M.A.K. ile ilgili soruşturmaya Asayiş Büro'da devam ediliyor.

Son dakika haberleri: AVCILAR'DA SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU SATANLARA OPERASYON
Son dakika haberleri: AVCILAR'DA SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU SATANLARA OPERASYON
Son dakika haberleri: AVCILAR'DA SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU SATANLARA OPERASYON
Son dakika haberleri: AVCILAR'DA SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU SATANLARA OPERASYON
Son dakika haberleri: AVCILAR'DA SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU SATANLARA OPERASYON

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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