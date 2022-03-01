AVCILAR'DA POLİSTEN ASAYİŞ DENETİMİ, KOVİD-19 UYARISI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AVCILAR'DA POLİSTEN ASAYİŞ DENETİMİ, KOVİD-19 UYARISI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

AVCILAR'daki 10 mahallede bulunan restoran, kafe, bar gibi umuma açık yerlerde genel asayiş denetimi yapılırken, Kovid-19 önlemlerinin uygulanıp, uygulanmadığı konusunda uyarılarda bulunuldu.

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'daki 10 mahallede bulunan restoran, kafe, bar gibi umuma açık yerlerde genel asayiş denetimi yapılırken, Kovid-19 önlemlerinin uygulanıp, uygulanmadığı konusunda uyarılarda bulunuldu.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürü Murat Çakır'ın talimatı ile saat 20.00'den 22.00'ye kadar ilçedeki 10 mahallede görevlendirilen ekipler asayiş denetiminde bulundu. Görevliler genel asayiş uygulaması yaparken, gittikleri iş yerlerinin sorumlularına Kovid-19 tehdidinin henüz geçmediğini, özellikle çalışanların maske takmalarının zorunlu olduğunu hatırlattı. İş yerlerine girişte dezenfektan olup olmadığını da kontrol eden görevliler şüphelendikleri kişileri kimlik kontrolünden geçirdi. Bazı noktalarda oluşturulan sabit denetim noktalarında kontroller yapıldı. Araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi'nde de şüpheli görülen kişiler kimlik kontrolünden geçirildi.

AVCILAR'DA POLİSTEN ASAYİŞ DENETİMİ, KOVİD-19 UYARISI

AVCILAR'DA POLİSTEN ASAYİŞ DENETİMİ, KOVİD-19 UYARISI

AVCILAR'DA POLİSTEN ASAYİŞ DENETİMİ, KOVİD-19 UYARISI

AVCILAR'DA POLİSTEN ASAYİŞ DENETİMİ, KOVİD-19 UYARISI

AVCILAR'DA POLİSTEN ASAYİŞ DENETİMİ, KOVİD-19 UYARISI

AVCILAR'DA POLİSTEN ASAYİŞ DENETİMİ, KOVİD-19 UYARISI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Avcılar, Asayiş, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title