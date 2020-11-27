Avcılar'da ölü bebeği çöpe bırakan kadın adliyeye sevk edildi

AVCILAR'da çöp konteynerine yeni doğmuş ölü bebeği bırakan Gurbet Y. ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AVCILAR'da çöp konteynerine yeni doğmuş ölü bebeği bırakan Gurbet Y. ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli kadın ifadesinde, ölü olarak doğduğunu iddia ettiği bebeği birkaç gün beklettikten sonra çöpe attığını itiraf etti.

Avcılar, Gümüşpala Mahallesi Şehit Jandarma Er. A. Kürşat Keklik Sokak'ta dün çöp konteynerinde yeni doğmuş ölü erkek bebek bulunmuştu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Şube Amirliğine bağlı ekipler, ölü bebeği konteynere bırakan şüpheli

Gurbet Y.(35)'yi gözaltına aldı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulaması yapılan Gurbet Y.'nin çöp konteynerine doğru elinde büyük beyaz bir poşetle yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"ÇOCUK İSTEMİYORDUM, ÇÖPE ATTIM"Şüpheli Gurbet Y. de ifadesinde, "Eşimden çocuk istemiyordum. Zaten doğduğunda da ölü doğdu. Ben de doğduktan sonra birkaç gün beklettim. En sonunda çöpe attım" dediği öğrenildi. Bebeği bulan C.K. ifadesinde polise verdiği ifadede, "Karton toplamak için çöp konteynerine yanaştım. Konteynerdeki çöp poşetinin içerisine baktığımda bezle sarılmış bir erkek cesedi gördüm. Hemen polis ekiplerine haber verdim" dedi.

Şüpheli kadın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı