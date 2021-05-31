Son dakika: Avcılar'da motosiklet kaza: İki genç hayatını kaybetti
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Son dakika: Avcılar'da motosiklet kaza: İki genç hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Avcılar'da motosiklet kaza: İki genç hayatını kaybetti Kaldırıma çarpan genç ve arkadaşı metrelerce savruldu Avcılar'da motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı.

Avcılar'da motosiklet kaza: İki genç hayatını kaybetti

Kaldırıma çarpan genç ve arkadaşı metrelerce savruldu

İSTANBUL - Avcılar'da motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin üzerinden karşı şeride fırlayıp metrelerce sürüklenen iki genç ise hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ambarlı alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü Olcay Tokat'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Olcay Tokat ve arkadaşı Fatma Ş. motosikletin üzerinden karşı şeride fırlayarak metrelerce sürüklendi. Yaralanan iki gence çevredeki vatandaşlar müdahale ederek 112 sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen ekipler Oktay Tokat'ın olay yerinden hayatını kaybettiğini belirlerken, Fatma Ş.'ye ise ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa alarak hastaneye doğru yola çıktı. Ağır yaralı Fatma Ş. hastaneye kaldırılırken, ekiplerin bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yol bir süre trafiğe kapanırken motosiklet otoparka çekildi. Polis kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Son dakika: Avcılar'da motosiklet kaza: İki genç hayatını kaybetti
Son dakika: Avcılar'da motosiklet kaza: İki genç hayatını kaybetti
Son dakika: Avcılar'da motosiklet kaza: İki genç hayatını kaybetti
Son dakika: Avcılar'da motosiklet kaza: İki genç hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat

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