Avcılar'da Kızılay'dan bin kişiye Çanakkale Cephesi kumanyası
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Avcılar'da Kızılay'dan bin kişiye Çanakkale Cephesi kumanyası

18.03.2021 15:18 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:48
Avcılar'da Kızılay'dan bin kişiye Çanakkale Cephesi kumanyası

AVCILAR'da Çanakkale Zaferi'nde şehit olan Mehmetçikler'in anısına Türk Kızılayı tarafından bin kişiye cepheye giderken yedikleri buğday çorbası, arpa ekmeği ve üzüm hoşafı ikram edildi.

AVCILAR'da Çanakkale Zaferi'nde şehit olan Mehmetçikler'in anısına Türk Kızılayı tarafından bin kişiye cepheye giderken yedikleri buğday çorbası, arpa ekmeği ve üzüm hoşafı ikram edildi.

Türk Kızılayı Avcılar Şube Başkanı Sabri Bakış ile gönüllüler, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıldönümü nedeniyle Mehmetçikler'in cepheye giderken yedikleri kazanlar dolusu buğday çorbası ve üzüm hoşafı ile arpa ekmeklerini ikram etmek üzere hazırladı. Avcılar Müftüsü Bekir Derin'in okuduğu dua ardından bin kişiye Mehmetçik'in tarihteki bu kumanyası ikram edildi. Türk Kızılayı Şube Başkanı Sabri Bakış, "18 Mart 1915 Çanakkale Zaferini kutlamak için şehitlerimizin cepheye giderken yanlarında bulunan kumanyayı halkımıza tattırmak istedik. Buğday çorbası arpa ekmeği ve üzüm hoşafı dağıttık, şehitlerimizin ruhu şad olsun" dedi.


Avcılar'da Kızılay'dan bin kişiye Çanakkale Cephesi kumanyası
Avcılar'da Kızılay'dan bin kişiye Çanakkale Cephesi kumanyası
Avcılar'da Kızılay'dan bin kişiye Çanakkale Cephesi kumanyası
Avcılar'da Kızılay'dan bin kişiye Çanakkale Cephesi kumanyası
Avcılar'da Kızılay'dan bin kişiye Çanakkale Cephesi kumanyası
Avcılar'da Kızılay'dan bin kişiye Çanakkale Cephesi kumanyası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

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