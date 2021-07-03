AVCILAR'DA KALPAZAN OPERASYONU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AVCILAR'DA KALPAZAN OPERASYONU

AVCILAR'DA KALPAZAN OPERASYONU
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da sahte para ile dolandırıcılık yaptığı belirlenen iki şüpheli düzenlenen operasyon ile 282 bin 300 sahte dolar ile yakalandı.

AVCILAR'da sahte para ile dolandırıcılık yaptığı belirlenen iki şüpheli düzenlenen operasyon ile 282 bin 300 sahte dolar ile yakalandı.

Ambarlı Mahallesinde bulunan bir işyerinde alışveriş yapan bir kadın 50 dolar ile ödeme yaptıktan sonra para üstü olarak 272 TL aldı. Kadının ayrılmasından sonra işyeri sahibi kendisine verilen paranın sahte olduğunu anlayınca polise haber verdi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadının bindiği otomobili tespit ederken, 2 gün sonra A.A.(54) ve A.A. (26) dolandırıcılık olayında kullandıkları araçta durdurularak yakalandı. Bu kişilerin üzerinde ve oturdukları adreste sahte 282 bin 300 dolar bulundu. Mahkemeye sevk edilen iki şüpheliden A.A.(26)adlı kadın hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, A.A.(54) isimli şüpheli ise tutuklandı.

- İstanbul

AVCILAR'DA KALPAZAN OPERASYONU
AVCILAR'DA KALPAZAN OPERASYONU
AVCILAR'DA KALPAZAN OPERASYONU
AVCILAR'DA KALPAZAN OPERASYONU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Küçükçekmece Gölü alarm veriyor! Sahil ölü balıklarla doldu, felaketin boyutu gittikçe büyüyor
Küçükçekmece Gölü alarm veriyor! Sahil ölü balıklarla doldu, felaketin boyutu gittikçe büyüyor
Türk parasıyla burnunu silen turist gözaltına alındı
Türk parasıyla burnunu silen turist gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Ece Çeşmioğlu Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Cedi Osman Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AVCILAR'DA KALPAZAN OPERASYONU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 12:43:20. #1.14#

title