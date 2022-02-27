Son dakika haberi! AVCILAR'DA ISINMAK İÇİN OTOMOBİLİN MOTOR KISMINA GİREN BİR KEDİ DAHA ÖLDÜ

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - "Motoru çalıştırmadan kaputa vurun"

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- SOĞUK havada dışarıda kalınca üşüyen ve park halindeki araçların motor bölümüne giren sahipsiz kedilerden biri daha bulunduğu yerde sıkışarak öldü. Veteriner Hekim Hazal Çelik sürücülere "Motoru çalıştırmadan kaputa vurun" uyarısında bulundu.

Avcılar'da, Ambarlı Mahallesi'nde ısınmak için girdiği aracın alt bölümünde motorun çalıştırılmasından sonra ölen kedinin ardından, benzer olay bu kez Denizköşkler Mahallesi'nde yaşandı. Park halindeki otomobilini çalıştıran İsmail Nil, içeriye ağır bir koku gelince, kaputu açıp kontrol etti. Motor bölümünde sıkışıp ölen kedi gören İsmail Nil'in bildirmesiyle itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kedi ölüsünü bulunduğu yerden çıkardı. Araç sahibi Nil, hayvanın öldüğünü görünce kahrolduğunu söyledi.

'MUTLAKA KAPUTA VURUN'

Avcılar'da Veteriner Hekim Hazal Çelik, soğuk havanın olduğu dönemde bu tür üzücü olayların artış gösterdiğini söyledi. Veteriner Hekim Çelik, "Sahipsiz kediler üşümemek için sıcak buldukları kaput veya lastiklerin olduğu bölüme girip uyuyor. Motorun çalışması ile bulundukları yerde maalesef sıkışıp ölüyorlar. Bunun önüne geçebilmek için sürücülerden mutlaka soğuk havalarda kaput veya çamurlukların bulunduğu yerlere bir, iki kez vurmalarını, daha sonra motoru çalıştırmalarını istiyoruz" dedi.