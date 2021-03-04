Son dakika haberi: Avcılar'da inşaatta kaza: 1 işçi yaralı
04.03.2021 12:13 | Son Güncelleme: 04.03.2021 12:16
Son dakika haberine göre AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen bir binanın inşaatındaki kalıpları sökmeye çalışan işçilerden Ercan A. (41), birinci kattan düşerek yaralandı.
AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen bir binanın inşaatındaki kalıpları sökmeye çalışan işçilerden Ercan A. (41), birinci kattan düşerek yaralandı.
Olay saat 11.30 sıralarında Sandal Sokak'ta meydana geldi. Beton kalıplarını sökmeye çalışan işçilerden Ercan A. bir anda dengesini yitirince yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. Yaralanan işçi, çağrılan ambulansla tedavi alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş