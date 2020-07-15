Son dakika haberi! AVCILAR'DA HALK OTOBÜSÜ KAZA YAPTI (1)
Gelen son dakika haberine göre AVCILAR'da şoförünün rahatsızlığı belirtilen halk otobüsü kaza yaptı.
15.07.2020 12:41 | Son Güncelleme: 15.07.2020 13:43
AVCILAR'da şoförünün rahatsızlığı belirtilen halk otobüsü kaza yaptı.
Avcılar'da Fevzi Çakmak Mahallesi'nde İstanbul Ulaşım A.Ş'ye bağlı halk otobüsü ağaca ve çöp konteynerine çarptı. Kazanın şoförün rahatsızlanması sonucu gerçekleştiği belirtildi. Kaza sonrası şoför ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Kaynak: DHA