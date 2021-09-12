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Son dakika haberi | Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Gelen son dakika haberine göre Avcılar'da geri dönüşüm tesisindeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Avcılar'da Geri Dönüşüm tesisindeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Tahtakale Mahallesi Selvi Sokağı'ndaki geri dönüşüm tesisindeki plastik ham maddeler bilinmeyen nedenle tutuştu. Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Maddi hasar meydana gelen tesiste ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri
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