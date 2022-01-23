Son dakika haberi | Avcılar'da gecekondu yangını

Son dakika yerel haberi: - Avcılar'da gecekondu yangını Avcılar'da sabaha karşı tek katlı gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - - Avcılar'da gecekondu yangını

İSTANBUL - Avcılar'da sabaha karşı tek katlı gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın bu sabaha karşı Avcılar Firüzköy Mahallesi'nd de meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı gecekondudan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler alev topuna dönen evi söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.