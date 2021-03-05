Son dakika haberi! Avcılar'da fazla yolcu taşıyan minibüse ceza

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Son dakika gelişmesine göre Avcılar'da sabah saatlerinde yapılan toplu taşıma araçlarına yönelik uygulamada polis ekipleri fazla yolcu çıkan minibüs sürücüsü cezai işlem tutanağı düzenlendi.

Avcılar'da sabah saatlerinde yapılan toplu taşıma araçlarına yönelik uygulamada polis ekipleri fazla yolcu çıkan minibüs sürücüsü cezai işlem tutanağı düzenlendi.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında kent genelinde denetimler artırıldı. Yapılan denetimler kapsamında Avcılar'da Sivil Trafik Uygulama ekipleri taksi, otobüs ve minibüsler üzerinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde araçlar tek tek durduruldu. Firüzköy Bulvarı'nda yapılan uygulamada ayakta 3 fazla yolcusu çıkan minibüs sürücüsü hakkında Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet ettiği gerekçesiyle idari yaptırım tutanağı düzenlendi.

(Murat Delice/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı