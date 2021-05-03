Son dakika haberi... AVCILAR'DA EV SAHİBİNİN FARK ETTİĞİ HIRSIZIN BALKONDAN ATLAMASI KAMERADA
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Son dakika haberi... AVCILAR'DA EV SAHİBİNİN FARK ETTİĞİ HIRSIZIN BALKONDAN ATLAMASI KAMERADA

Son dakika haberi... AVCILAR'DA EV SAHİBİNİN FARK ETTİĞİ HIRSIZIN BALKONDAN ATLAMASI KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre AVCILAR'da, yanındaki arkadaşlarının yardımıyla bir evin balkonuna çıkan şüpheli, ev sahibinin kendisini fark etmesi üzerine yaklaşık 4 metre yükseklikten atladı.

AVCILAR'da, yanındaki arkadaşlarının yardımıyla bir evin balkonuna çıkan şüpheli, ev sahibinin kendisini fark etmesi üzerine yaklaşık 4 metre yükseklikten atladı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 17 Nisan Cumartesi günü 05.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan 2 katlı binanın ilk katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 şüpheliden 2'si ellerini birleştirip arkadaşlarını kaldırarak ilk kattaki dairenin balkonuna soktu. Belinden çıkardığı tornavida ile balkon camını açan şüpheli eve girdi. Bu esnada çıkan seslere uyanan ev sahibi, karşısında hırsızı görünce eşine "Tabancamı getir" diyerek seslendi. Korkan hırsız, yaklaşık 4 metre yükseklikteki balkondan atlayarak arkadaşlarını da alıp kaçtı. Yaşananların ardından ev sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler, yaptıkları güvenlik kamerası ve parmak izi incelemesinin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan ilginç hırsızlık girişimi ise çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere, şüphelilerin arkadaşlarını balkona çıkarması, hırsızın eve girişi ve balkondan atlayıp kaçması yansıdı.

"İKİSİ ELLERİNİ PİRAMİT ŞEKLİNDE YAPIYORLAR, BİRİNİ ÇIKARTIYORLAR"Yaşanan hırsızlık girişimini gören Emre Karan, "05.00 - 05.30'da 4 kişi gelmişler. O kadar rahatlar ki sanki günlük rutinleri gibi. Şuradan giriyorlar. Oradan ben merdivenle çıkmaya üşenirim. Biri burada bakıyor. Diğer ikisi piramit şeklinde yapıyorlar, birini çıkartıyorlar. Tornavidayla açıyor. Sonra bir 15 dakika kadar dolaşıyor. İlginç olan o hiçbir şey çalmıyorlar. Tam çıkacakken, ev sahibi ile karşılaşıyorlar. Ev sahibinin dediğine göre 16 yaşındalar. Ev sahibi 'Silahımı getir' diyerek korkutuyor hırsızları. Onlar da kaçıyor. O kadar zaman dolanıyor, bir şey de çalamıyor. Her yerde geziyorlar. Üçüncü, dördüncü kata demir taktırmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü: -------------Güvenlik kamerası-Şüphelilerin arkadaşlarını balkona çıkartması-Hırsızın balkonda camı açmaya çalışması-Hırsızın eve girmesi-Hırsızın fark edilmesi üzerine balkondan atlayıp, kaçmasıAktüel-Hırsızlık girişiminin olduğu balkon-Hırsızlık girişiminin olduğu sokak-Emre Karan ile röp-Genel ve detay görüntü

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

AVCILAR'DA EV SAHİBİNİN FARK ETTİĞİ HIRSIZIN BALKONDAN ATLAMASI KAMERADA
AVCILAR'DA EV SAHİBİNİN FARK ETTİĞİ HIRSIZIN BALKONDAN ATLAMASI KAMERADA
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