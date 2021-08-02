AVCILAR'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ VE HATTAKİ ŞİDDETLİ PATLAMALARA TEPKİ

AVCILAR'da sokaktaki elektrik direkleri arasında 3 gün peş peşe görülen patlama ve yanmaların ardından akımların gitmesi bölgede korku ve endişeye neden oldu.

AVCILAR'da sokaktaki elektrik direkleri arasında 3 gün peş peşe görülen patlama ve yanmaların ardından akımların gitmesi bölgede korku ve endişeye neden oldu. Esnaf ürünlerini çöpe atmaktan, evlerde oturanlar buzdolaplarındaki ürünlerin bozulmasından yakındı.

Cihangir Mahallesi Kahraman Sokak'ta bulunan elektrik direklerinde 3 gün boyunca aralıklarla şiddetli patlamalar oldu, kablolar yandı. Dün öğle saatlerindeki son patlamanın ardından esnaf ellerine aldıkları yangın söndürme tüpleri ile kopan alevler içerisindeki hatları söndürdü. Patlamaların ardından bölgeye elektrik uzun süre verilemezken, elektrik kurumu görevlilerinin müdahale çalışmalarının ardından yine patlamalar oldu.

"YANGINI BİZZAT SÖNDÜRDÜK. ÇÖZÜM BEKLİYORUZ"

Sokakta kasap olan Enver Baykara, 3 gün boyunca elektriklerin kesildiğini, akşam verilen akımların gündüz cihaz ve klimaların açılması ile kesildiğini belirtirken, "Dükkanımdaki etlerin büyük bölümünü başka bir yerdeki yedek bir soğutucuya taşıyarak kurtardık. Raflarım şu an boş. 2-3 kilo etim bozuldu, çöpe attık. Son çıkan büyük patlama ardından yangını bizzat söndürdük. Çözüm bekliyoruz" dedi. Börekçi İbrahim Gediz ise iş yerindeki salon tentesinin zarar gördüğünü, iki günde pişirilmek üzere hazırladığı soğutucuda sakladığı en az 80 tepsi börek veya simidi çöpe attığını söyledi. Gediz, zararının 2 bin lirayı bulduğunu, satış yapamaz, müşteri kabul edemez hale geldiğini belirtti.

"DÜKKANIM YANACAK DİYE ÇOK KORKUYORUM"

Çiğköfteci Habip Özdemir de ürünlerini saklayamaz olduğunu, son olayda direklerin altında park edilen otomobilin yanmasını yangın tüpü ile önlediklerini söyledi. Evlerde oturanlar etlerinin bozulduğunu ifade ederken, kuru gıda satan Refika Yeter, "Dükkanım yanacak diye çok korkuyorum" dedi. Bölgeye sevk edilen iki araçtaki işçiler direklerdeki hatları değiştirmeye başlarken, hatlardan birisini böleceklerini böylece sorunun ortadan kalkacağını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı