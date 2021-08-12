Avcılar'da derin uyku polis ve itfaiyeyi seferber etti

AVCILAR'da televizyon karşısında kızı ile birlikte uyuyakalan, telefon şarjı da biten adamı uyandırmak mümkün olmadı.

AVCILAR'da televizyon karşısında kızı ile birlikte uyuyakalan, telefon şarjı da biten adamı uyandırmak mümkün olmadı. Bir yakınına gittikten sonra eve giremeyen küçük çocuğun uyanarak 6'ncı kat penceresinden bakıp düşmesinden endişe duyan annesinin ihbarı üzerine polis ve itfaiye seferber oldu.

Denizköşkler Mahallesi'ndeki Güzel Sokak'ta oturan Derin Ö. dün akşam bir yakınını ziyarete giderken, 4 yaşındaki kızını Sinan Ö.'nün yanında bıraktı. İşten yorgun gelen adam cep telefonunu oynaması için kızına verirken televizyonun karşısında uyuya kaldı. Küçük kız telefon şarjının bitmesi üzerine uyudu. 6'ncı kattaki eve gelen kadın kapı mandalının kilitli olması nedeniyle içeri giremedi. Cep telefonuna da ulaşamayan Derin Ö. kapıyı sürekli çalması ve gürültü çıkarmasına rağmen eşini uyandıramadı. Kızının gece veya sabah uyanınca açık pencereden düşmesinden endişe ettiğini belirten kadın saat 23.30 sıralarında itfaiyeyi aradı. 30 metrelik merdiven aracı ile gelen ekip, polis olmadan binaya pencereden girilemeyeceğini bildirdi. İhbar üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekibi de bölgeye geldi. İtfaiye erlerinden biri araçtaki merdivenle pencerenin önüne ulaşırken gürültü üzerine Sinan Ö. uyanınca 'Merdivenli operasyondan' vazgeçildi. Olanları öğrenince şaşıran Sinan Ö. polis ve itfaiye görevlilerine uykusunun genellikle çok hafif olduğunu ancak, bu akşam uyanamadığını belirtirken, eşi kızı için endişelendiğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş