Avcılar'da barakadaki yangın binaya sıçradı; binadan atlayan kişi kamerada-1

Erol DEĞİRMENCİ / Avcılar, Yeşilkent Mahallesi'nde barakada çıkan yangın, yanındaki 3 katlı binaya sıçradı.

Erol DEĞİRMENCİ/ Avcılar, Yeşilkent Mahallesi'nde barakada çıkan yangın, yanındaki 3 katlı binaya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada bulunanlar tahliye edildi. Binanın ikinci katında mahsur kalan kişi çevredekilerin açtığı battaniyeye atladı. Atlama anları kameraya yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı