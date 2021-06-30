Son dakika haberi | Avanos'ta metruk alanda çıkan yangın esnafın da yardımıyla söndürüldü
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Son dakika haberi | Avanos'ta metruk alanda çıkan yangın esnafın da yardımıyla söndürüldü

Son dakika haberi | Avanos'ta metruk alanda çıkan yangın esnafın da yardımıyla söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Nevşehir'in Avanos ilçesi Yeni Yukarı Mahalle'de bulunan metruk alanda çıkan yangın, esnafın itfaiye ekiplerine vermiş olduğu destekle söndürüldü.

Nevşehir'in Avanos ilçesi Yeni Yukarı Mahalle'de bulunan metruk alanda çıkan yangın, esnafın itfaiye ekiplerine vermiş olduğu destekle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Avanos ilçesi Yeni Yukarı Mahalle Bayrak tepesinde bulunan metruk alanda henüz öğrenilemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangına ilk müdahaleyi çevrede bulunan esnaf yaparken, Avanos Belediyesi itfaiye ekipleri de kısa sürede yangının çıktığı alana ulaştı. İtfaiye ekipleri ve esnaf uzun süre yangını söndürmek için mücadele ederken, yangın çevrede bulunan ev ve işyerlerine sıçramadan söndürüldü. - NEVŞEHİR

Son dakika haberi | Avanos'ta metruk alanda çıkan yangın esnafın da yardımıyla söndürüldü
Son dakika haberi | Avanos'ta metruk alanda çıkan yangın esnafın da yardımıyla söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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