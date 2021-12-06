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Son dakika haberi! Ava giden şahıs arazide ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Ava giden şahıs arazide ölü bulundu

Son dakika haberi: Çorum'un İskilip ilçesinde av yapmak için araziye giden şahıs ölü bulundu.

İSKİLİP, ÇORUM (İHA) - Çorum'un İskilip ilçesinde av yapmak için araziye giden şahıs ölü bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Çatkara köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Y. (75) adlı şahıs domuz avlamak için evden çıktı. Akşam eve dönmeyen Ahmet Y.'yi merak eden yakınları konuyu jandarmaya haber verdi. Kayıp ihbarı yapılan Ahmet Y.'nin bulunması için bölgeye jandarma ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları aramalar sonucu kayıp şahsın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.

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Son dakika haberi! Ava giden şahıs arazide ölü bulundu

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