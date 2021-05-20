Son dakika haberi! Av tüfekleri, esrar ve sahte sürücü belgesi ele geçirildi: 3 gözaltı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polisin operasyon düzenlediği evde uyuşturucu, av tüfekleri ve sahte sürücü belgesi ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polisin operasyon düzenlediği evde uyuşturucu, av tüfekleri ve sahte sürücü belgesi ele geçirildi. Olaya ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince Süleymanpaşa ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde C.E.'ye ait 2 ayrı ikamette arama yapıldı. Aramalarda 490 gram toz esrar, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 2 adet şarjör, 1 adet uyuşturucu madde öğütücü aparat, 6 adet 7.65 tabanca fişeği, 1 adet sahte sürücü belgesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili C.E., K.K. ve A.A. yakalanarak, soruşturma işlemlerine başlandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı