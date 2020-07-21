Son dakika haberi! AÜ Tıp Fakültesi öğrencileri Kovid-19 tedbirleriyle mezun oldu
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Son dakika haberi! AÜ Tıp Fakültesi öğrencileri Kovid-19 tedbirleriyle mezun oldu

Son dakika haberleri: Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi 2019-2020 akademik yılı mezuniyet töreni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirlerle düzenlendi.

Son dakika haberi! AÜ Tıp Fakültesi öğrencileri Kovid-19 tedbirleriyle mezun oldu
21.07.2020 20:33 | Son Güncelleme: 21.07.2020 20:36

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi 2019-2020 akademik yılı mezuniyet töreni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirlerle düzenlendi.

Üniversitenin Tandoğan Yerleşkesi'nde yapılan mezuniyet törenine öğrenciler, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak katıldı.

Ailelerin, Kovid-19 nedeniyle katılamadığı tören, üniversitenin YouTube kanalı ve Instagram hesabı üzerinden canlı yayımlandı.

Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Süzen, törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin tıp fakültesinde zorlu bir eğitimi tamamladıklarını belirtti.

Hekimlik eğitiminin hayat boyu sürdüğüne dikkati çeken Süzen, "Son yaşadığımız ve dünyayı derinden etkileyen Kovid-19 sürecinde hekimlik mesleğinin ne kadar kutsal bir yerde olduğunu, bu salgın gözler önüne serdi. Tüm dünya hekimlerin ve sağlık çalışanlarının fedakarlıkları karşısında saygıyla eğilmiştir. Bu harika bir gelişmedir, çünkü mesleğimiz bazen hak ettiği yerde olmayabiliyor." diye konuştu.

Süzen, öğrencilerden hayatlarının her aşamasında Ankara Üniversitesinin bir ferdi olduklarını unutmamalarını ve bunu gururla taşımalarını isteyerek, aileleri de verdikleri fedakarlık ve destekten dolayı tebrik etti.

Öğretim üyelerine de teşekkürlerini ileten Süzen, öğrencileri tebrik ederek, "Mesleğinizi başarıyla sürdüreceğiniz çok güzel bir yaşam diliyorum. Yolunuz açık olsun." dedi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülfem Elif Çelik de öğrencilerin, Ankara Üniversitesinin 75. yılı mezunları olduğuna işaret etti.

Mezunlardan kendilerini canlı olarak izleyen anne babalarına yanlarındaymış gibi sarılıp, el sallamalarını isteyen Çelik, öğrencilere giyecekleri beyaz önlüğün önemini anlattı.

Çelik, koronavirüs sürecinde ülke olarak sağlıkta ne kadar iyi bir noktada olunduğunu ve hekimlerin ne kadar başarılı olduğunun öğrenildiğini belirterek, "Bu sağlık çalışanlarının askeri olduğu bir savaş. Görmediğimiz bir mikroba karşı tüm dünyada verilen bir savaş, bu savaşın askerleri sağlıkçılar, sizler de yerinizi alacaksınız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

Ardından dönem birincisi Elif İpek Aksoy, mezuniyet meşalesini yaktı, yaş kütüğüne plaket çaktı.

Daha sonra "Hekimlik andı"nı okuyan öğrencilere, diplomaları sosyal mesafe kurallarına uyularak verildi.

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Kaynak: AA

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