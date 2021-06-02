Son dakika haberi | Atölyesinde kendisi gibi yürüme engelli çocukların dünyasını sanatla renklendiriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Atölyesinde kendisi gibi yürüme engelli çocukların dünyasını sanatla renklendiriyor

Son dakika haberi | Atölyesinde kendisi gibi yürüme engelli çocukların dünyasını sanatla renklendiriyor
Anadolu Ajansı / Kübra Kara - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Çocukken geçirdiği hastalık sonrası yürüme yetisini kaybeden Gamze Elibol, kurduğu atölyede kendisi gibi tekerlekli sandalye kullanan çocukların hayatına sanatla dokunuyor.

Çocukken geçirdiği hastalık sonrası yürüme yetisini kaybeden Gamze Elibol, kurduğu atölyede kendisi gibi tekerlekli sandalye kullanan çocukların hayatına sanatla dokunuyor.

Profesyonel dansçı, tiyatro yazarı ve oyuncu olan Elibol, kurduğu sanatevinde engelli çocuklara tiyatro ve resim eğitimi veriyor. Ayrıca bez oyuncak bebek, şapka, anahtarlık, kurabiye gibi ürünleri internet üzerinden satan Elibol, geliri engelli çocuğu olan annelere bağışlıyor.

Bu sayede kendisi gibi yürüme engelli çocukların yüzünü güldüren Elibol, sanatevinde haftanın 5 günü gruplar halinde misafir ettiği çocuklara resim dersi veriyor.

Elibol, ahşap boyama, mum yapımı gibi faaliyetleri çocuklarla birlikte yapıyor, daha sonra sanatevinin bir köşesine dizayn ettiği tiyatro sahnesine geçiyor. "Biricik" ismini verdikleri kuklayı konuşturup masal anlatan Elibol, çocukları doyasıya eğlendiriyor.

Tüm bunların yanında Türkiye'nin 42 farklı ilinden 42 engelli çocuk annesi, ürettikleri bez oyuncak bebek, şapka, anahtarlık, kurabiye gibi ürünleri sanatevine yolluyor, internet üzerinden bu ürünleri satışa sunan Elibol, ürünlerin gelirini engelli çocuğu olan annelere bağışlıyor.

"Bedenimizdeki farklılıklar hayatımıza engel değil"

Gamze Elibol, Kadıköy'de kurduğu Engelsiz Amazonlar Sanat Evi'ni ve çocuklarla gerçekleştirdiği faaliyetleri AA muhabirine anlattı.

Beden farklılığını gözetmeksizin sanatın engel tanımadığını ön plana çıkarmak istediklerini dile getiren Elibol, sanatevinden alınan hediyelerin yine engelli çocukların ailesine gittiğini, böylece çocukların medikal ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti.

Elibol, "Bedenimizdeki farklılıklar hayatımıza engel değil. Engelli bir kadın olarak bir esnafım. 18 yıldır tiyatro ile ilgileniyorum. İlk defa devlet tiyatrosunda kendi oyunumu sahneleme şansım oldu. 8 müzikal, 3 çocuk oyunu, 500'den fazla sahnede gösterilerimizi sunma şansımız oldu. Amacımız çocuklarımıza daha ideal ve konforlu hayat sunabilmek, daha sonrasında da onların hayallerini gerçekleştirebilmek. Buraya gelen çocuklar kendilerini keşfediyor. Bireysel müzik derslerimiz oluyor, pedagog desteğimiz oluyor." ifadelerini kullandı.

Amacının kendisinin yaşadığı sorunları yeni nesillerin yaşamaması olduğunu dile getiren Elibol, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim hayatımızla ilgili bir sorunumuz yok. Her şeyimiz şükürle başlıyor. Ben şükrediyorum hayatıma, çünkü tekerlekli sandalyeli bir kadın olmasam bu kadar çok çocuğun hayatına dokunamazdım. Diğer taraftan da artık sokakta çocuklarımızı zor durumda bırakacak soru sorulmalarını istemiyoruz. Engelli bir çocuğa sahip annenin çok daha zorluklarla karşılaştığını biliyorum. Bunu anne olunca anladım. Ben küçükken mahalledeki teyzeler kendi aralarında, benim dünyaya çocuk getiremeyeceğimi konuşuyordu. Şu an 18 yaşında bir kızım var. Anne ya da baba olup olamayacağımızı kimsenin irdelemeden hayata saygı duymasını istiyoruz."

"Ben hiç ayrım yapmadan hepinizi çok seviyorum"

Bebekken geçirdiği hastalık sonrası engelli kalan 7 yaşındaki Zeynep Yiğit de sanatevine gelerek Elibol'la birlikte çalışmalar yapıyor.

Doktor, polis ya da gazeteci olmak istediğini söyleyen Yiğit, duygularını şu kelimelerle anlattı:

"Bir tane kardeşim var. Resim yapmayı, hamur oynamayı, telefona oyunlar yükleyip oynamayı çok seviyorum. Erken kalkmayı sevmiyorum. Gördüğünüz gibi ben bir boyama yaptım. Bebekler satılıyor. Burada kukla Biricikle beraber oynuyoruz. Ben hiç ayrım yapmadan ablamı, babamı ve hepinizi çok seviyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara

Evde Bakım Yardımı alan 500 binin üzerindeki engelli ve yakını için aşılama başlıyor
Evde Bakım Yardımı alan 500 binin üzerindeki engelli ve yakını için aşılama başlıyor
Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde oyun oynanamayacak, aynı masada açık alanlarda 3, kapalı alanlarda...
Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde oyun oynanamayacak, aynı masada açık alanlarda 3, kapalı alanlarda...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Oğuzhan Koç Hülya Avşar Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Arda Turan Mustafa Cengiz Mustafa Denizli Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Atölyesinde kendisi gibi yürüme engelli çocukların dünyasını sanatla renklendiriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 11:20:03. #1.15#

title