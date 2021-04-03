Son dakika haberi | ATO Başkanı Baran, reel sektörün yeni kredi paketlerine ihtiyaç duyduğunu belirtti
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Son dakika haberi | ATO Başkanı Baran, reel sektörün yeni kredi paketlerine ihtiyaç duyduğunu belirtti

Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi | ATO Başkanı Baran, reel sektörün yeni kredi paketlerine ihtiyaç duyduğunu belirtti

Son dakika habere göre Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle finansman sıkıntısı yaşayan reel sektöre en büyük desteği aralarında Halkbank'ın da bulunduğu kamu bankalarının verdiğini belirterek, "Üyelerimizin başvuru şartlarının...

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle finansman sıkıntısı yaşayan reel sektöre en büyük desteği aralarında Halkbank'ın da bulunduğu kamu bankalarının verdiğini belirterek, "Üyelerimizin başvuru şartlarının yumuşatıldığı koşullarla sağlanacak yeni kredi talepleri var." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, bir araya geldiği ATO Başkanı Baran, Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerinden reel sektörün sorunlarını dinledi.

Baran, ATO Duatepe Hizmet Binası'ndaki toplantıda, salgın sürecinde kamu bankalarının reel sektöre önemli destekler verdiğine işaret ederek, "Halkbank Kovid-19 ile mücadele edilen ve türlü sıkıntıların yaşandığı bu süreçte, ekonominin çeşitli kesimlerine verdiği destekler, sağladığı imkanlarla reel sektörün her zaman yanında yer aldı. Reel sektör ve finans sektörünün birlikte ve bir arada güçlü olabileceğinin en güzel örneği oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Salgın sürecinde gerçek kişi tacir işletmelerinin de faydalandığı "Can Suyu" olarak ifade edilen finansmanı ATO olarak talep ettiklerini hatırlatan Baran, yerel radyo yayıncılarının lisans belgeleriyle teminat mektubu alabilmelerinin de aralarında bulunduğu bir dizi talebin Halkbank tarafından olumlu karşılandığını bildirdi.

Baran, salgın devam ettiği için ATO üyelerinin finansman ihtiyacının da devam ettiğini belirterek, "Üyelerimizin başvuru şartları yumuşatılarak yeni kredi talepleri var." ifadesini kullandı.

Halkbank Genel Müdürü Arslan da ATO ile reel sektörün sorunlarına çözüm üretme konusunda sinerji oluşturduklarını vurguladı.

Bankacılık ve reel sektör olarak yeni dengeler içinde sorunlara çözüm üretmeye gayret edeceklerini bildiren Arslan, ATO üyelerinin finansman destek taleplerini dinledi.

Toplantıda, "Oda kaynağı karşılığında düşük faizli kredi", "Kredi kullandırılmasındaki prosedürlerin azaltılması", "Sektörlere yönelik özel destek paketleri", "Türkiye genelinde 5 milyon kişiyi ilgilendiren, özel okul, sürücü kursu, rehabilitasyon merkezi gibi eğitim kurumlarının tahsilat sorununun önüne geçmek amacıyla özel kredi destek paketi" gibi talepler ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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